В России могут снизить цены на ритуальные услуги. С инициативой о реформе похоронной системы выступил депутат Госдумы Антон Жарков, пишет "360". Он предлагает ввести единый федеральные требования к работе ритуальных служб. Парламентарий считает, что это позволит снизить цены на их услуги.
Жарков заявил, что повышение требований к игрокам на рынке и увеличение контроля за ними увеличит конкуренцию.
А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь.
Антон Жарков, депутат Госдумы
Он предлагает обязать властям заключать с ИП или юридическими лицами договоры на ведение похоронной деятельности, а также вести реестр недобросовестных компаний в данной отрасли. Попасть туда, по словам Жаркова, можно, к примеру, за разглашение данных о смерти людей.
Заявки на погребение парламентарий предлагает оформлять через диспетчерские центры.
Ранее Милонов оценил возможность замены Хэллоуина в России на День похоронщика.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все