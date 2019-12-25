Властям предлагают заключать с ИП или юридическими лицами договоры на ведение похоронной деятельности.

В России могут снизить цены на ритуальные услуги. С инициативой о реформе похоронной системы выступил депутат Госдумы Антон Жарков, пишет "360". Он предлагает ввести единый федеральные требования к работе ритуальных служб. Парламентарий считает, что это позволит снизить цены на их услуги.

Жарков заявил, что повышение требований к игрокам на рынке и увеличение контроля за ними увеличит конкуренцию.

А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь. Антон Жарков, депутат Госдумы

Он предлагает обязать властям заключать с ИП или юридическими лицами договоры на ведение похоронной деятельности, а также вести реестр недобросовестных компаний в данной отрасли. Попасть туда, по словам Жаркова, можно, к примеру, за разглашение данных о смерти людей.

Заявки на погребение парламентарий предлагает оформлять через диспетчерские центры.

Ранее Милонов оценил возможность замены Хэллоуина в России на День похоронщика.

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