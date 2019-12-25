В России могут резко вырасти цены на кофе

На 10-12% в августе могут вырасти цены на кофе. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на торговую сеть "Верный".
Отмечается, что ритейлер уже получил уведомление о подорожании от поставщиков. Все дело в росте цен на сырье из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.
Газете информацию о возможном росте цен на кофе в пределах 10% подтвердили и в торговой сети "Лента". Однако отметили, что уведомления сейчас находятся на рассмотрении.
Еще в одной крупной торговой сети источник издания подтвердил информацию, что поставщики ссылаются на подорожание логистики и упаковки.
Ранее мы писали, что из-за подъема уровня мирового океана под воду могут уйти Петербург и Архангельск.
Фото: pixabay
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