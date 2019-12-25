В России могут резко вырасти цены на кофе

Ритейлеры уже получили уведомление от поставщиков о подорожании.

На 10-12% в августе могут вырасти цены на кофе. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на торговую сеть "Верный".

Отмечается, что ритейлер уже получил уведомление о подорожании от поставщиков. Все дело в росте цен на сырье из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

Газете информацию о возможном росте цен на кофе в пределах 10% подтвердили и в торговой сети "Лента". Однако отметили, что уведомления сейчас находятся на рассмотрении.

Еще в одной крупной торговой сети источник издания подтвердил информацию, что поставщики ссылаются на подорожание логистики и упаковки.

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