Производители напитков предупредили о подорожании продукции в феврале

Производители предлагают повысить цены с февраля.

Производители предложили пересмотреть стоимость газированных напитков и соков. Так, Coca-Сola, PepsiCo, "Сады Придонья", "Шишкин лес" хотят повысить стоимость продукции до 25%. Об этом "Известиям" рассказал ритейлер "Верный".

Так, например, изготовитель Сoca-Сola с 1 февраля заявил о подорожании напитков на 6,8%, растительного молока – до 4,5%, а кофе – на 8,5%.

С 17 февраля предлагает повысить цены изготовитель PepsiCo. В компании отметили, что выросли тарифы, инфляция, а также расходы на паллеты и упаковку. Кроме того, говорится о подорожании топлива. В среднем компания намерена повысить цены на 8%, а на соки – на 8,4%.

С 14 февраля может подорожать продукция компании "Шишкин лес". Представитель ритейлера отметил, что цены вырастут сразу на 20%. Производитель такой рост объяснил обязательной маркировкой питьевой воды, которая была запущена с 1 декабря 2021 года. Компания "Якобс" также заявила о пересмотре цен с 1 февраля, сообщили в "Верном". Ценник на продукцию может увеличится от 10 до 25% из-за дефицита кофе в мире, в результате этого подорожали зерна.

Предложения о повышении цен в феврале от Coca-Сola и PepsiCo получили и в "Утконосе онлайн", сообщает издание.

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