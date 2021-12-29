Детское питание в России может подорожать на 15,5%

Цены повысятся в том числе на жидкие и сухи каши.

Производители предупредили о том, что с 1 февраля в России детское питание подорожает на 15,5%. Цены повысятся, в частности, на жидкие и сухие каши, а также на напитки, хлебцы и десерты. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что подорожание связано с ростом цен на основное сырье из-за кризиса грузоперевозок, а также ожидания на рынках на фоне пандемии коронавируса и неблагоприятных погодных условия для производства сельскохозкультур. При этом поднялись цены и на импортное сырье. Оно активно используется в производстве детского питания.

Гендиректор производителя детского питания под брендом "ФрутоНяня" АО "Прогресс" Наталья Медунова сообщила, что в среднем фруктовые концентраты стали дороже на 26,8-33,3%. На свежие и замороженные овощи цены выросли на 30,9%, а молочное сырье подорожало на 20%.

Аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что мелкие производители вслед за крупными будут поднимать цены. Он предполагает, что смягчить эффект от повышения цен компании постараются тем, что могут разбить процесс на несколько этапов или временно пожертвуют частью прибыли.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать меры поддержки молочной отрасли.

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