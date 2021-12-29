Абрамченко поручила проработать меры поддержки молочной отрасли

Будут проработаны дополнительные меры поддержки.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли. Это необходимо, чтобы не допустить роста цен на молочную продукцию в стране. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

По словам Абрамченко, отрасль нуждается в дополнительной поддержке из-за сокращения поголовья скота, волатильности рубля, а также зависимости от иностранных препаратов и роста стоимости кормов.

Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году, - говорится в сообщении.

Производители подчеркнули, что выросли цены на корма, ветеринарные препараты, а также электроэнергию. При этом в третьем квартале 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, а выручка производителей молока увеличилась на 12%. Такие данные приводит Минэкономразвития. Однако специалисты подчеркивают, что себестоимость производства выросла на 17%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

Абрамченко отметила, что в 2021 году предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции были предоставлены субсидии, размер которых составил порядка 54 млрд рублей. В этом году будет выделена такая сумма.

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