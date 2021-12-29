СМИ: в России может подорожать мясо птицы

Это может произойти из-за ограничений Россельхознадзора.

В России к концу января могут вырасти цены на мясо птицы. Как сообщает "Коммерсант", это связано с ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции. В результате возник дефицит продукта.

Как сообщили представители рынка, из-за дефицита и увеличения стоимости яиц продукцию придется закупать у непроверенных поставщиков. Это в свою очередь создает риск занесения заболеваний, уменьшением сохранности птицы и ростом себестоимости.

Так, в России цены инкубационного яйца выросла с ноября прошлого года до 30 рублей за штуку. Ранее стоимость составляла 22-24 рубля. Об этом сообщили в ."Траст-Птицеводческие активы".

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что мясо птицы станет дороже. В "Траст-Птицеводческие активы" предполагают, что к концу января тушка бройлеров в магазинах может стать дороже на 6-8 рублей за килограмм.

В Минсельхозе заявили, что не обладают данными о трудностях в поставках инкубационных яиц. В Россельхознадзоре отметили, что ввоз в Россию инкубационного яйца был ограничен в связи с распространением птичьего гриппа в Европе.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России пик инфляци ибыл пройден .

Фото: pixabay