В магазинах Петербурга нашли смертельно опасное мясо птицы

В этих образцах обнаружили сальмонеллу и листерии.

Эксперты "Общественного контроля" назвали птицефабрики, которые поставляют в петербургские магазины некачественное мясо. Результаты исследования опубликовала пресс-служба организации.

В общей сложности специалисты проверили десять образцов мяса птицы, четыре из которых оказались опасными для здоровья человека. В них обнаружили сальмонеллу и листерии. Это говорит о низком уровне гигиены на производстве, а также загрязнении продукта, нарушении температурного режима при доставке или перефасовке, заболеваниях, которые перенесла птица до забоя.

Среди производителей, у которых обнаружили некачественную продукцию, оказались компании: АО "Приосколье", ООО "Белгранкорм – Великий Новгород", АО "ПРОДО Птицефабрика Калужская", АО "Птицефабрика "Роскар" и "Северная".

Специалисты предупредили, что бактерии листерии могут стать причиной летального исхода. Листериоз может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит, энцефалит или их сочетание.

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