Эксперты назвали самое безвредное мороженое в Петербурге

Впервые за многие годы товар почти всех марок прошел контроль качества.

Специалисты лаборатории Росстандарта провели исследование десяти образцов мороженого разных торговых марок, приобретенных в магазинах Петербурга. Согласно протоколам испытаний, все образцы прошли контроль качества. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Эксперты исследовали девять марок пломбира и один образец сливочного мороженого. Это мороженое оказалось не только полностью безопасным по микробиологическим показателям, но и сделанным из молочного сырья.

Стоит отметить, что такие результаты удалось получить впервые за 20 лет исследований популярного десерта, которые проводит "Общественный контроль". На сей раз специалисты Росстандарта не выявили ни одной фальсификации, причем даже в продукции тех изготовителей, которые неоднократно "попадались" в прошлые годы.

В частности, после прошлогодних проверок свою политику изменил ЗАО "Холод Славмо" в Петрозаводске, из года в год выпускавший некачественный пломбир под разными марками, в том числе под частной маркой торговой сети "Лента". В 2019 году массовая доля молочного жира в этом мороженом не превышала 31,1%.

Также исследованию подвергли мороженое изготовителей ОАО "Новосибхолод" (Новосибирск), ООО "Талосто-3000" (Ленобласть), ООО "Калинов Мост" (Нижегородская область), ООО "Богородский хладокомбинат" (Московская область), ООО "Петрохолод" (Санкт-Петербург), ООО "Ингман мороженое" (Республика Беларусь) и других.

Эксперты отмечают, что успешно прошли проверку образцы мороженого разных ценовых категорий: от почти 25 рублей до 66 рублей за порцию.

По словам специалистов "Общественного контроля", при выборе мороженого следует обратить внимание на упаковку. Она должна быть герметичной. Повторно замороженный продукт можно распознать по внешнему виду. Товар будет расслоившимся, с кристаллами льда, объем его уменьшится. Деформация мороженого как минимум испортит его вкус. Срок годности этого десерта сегодня может достигать 24 месяцев. При этом магазин должен соблюдать условия хранения, указанные на упаковке.

Не следует покупать мороженое, если его состав не читается и напечатан мелким шрифтом. В случае использования растительного сырья (пальмовое, рапсовое или кокосовое масло) производитель обязан честно указать все в составе.

Для ребенка стоит выбирать мороженое с максимально коротким и простым составом. Некоторые красители, стабилизаторы и наполнители могут вызвать аллергическую реакцию.

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