В Петербурге изъяли почти 800 кг опасного мяса птицы

Продукт отправляли на нелегальную переработку и хранили в антисанитарных условиях.

В Петербурге у индивидуального предпринимателя изъяли 780 кг незаконно переработанного мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты выяснили, что на производство поступали тушки цыплят бройлеров без ветеринарных документов. Мясо отправляли на нелегальную переработку в антисанитарные условия. Продукция с явными признаками порчи хранилась в обычном помещении, а не в холодильнике, как положено. Мясо складывали в потребительские пакеты, на которых не содержалась информация о сроке годности, условиях хранения и производителе.

Изъятое мясо отправили на лабораторное исследование. Проверка показала, что содержание мезофильных аэробных микроорганизмов в продукции превышено в 82 раза. В ближайшее время мясо будет уничтожено.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям