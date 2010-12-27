В Петербург не пустили 25 тонн зараженной кукурузы для попкорна

Зерна были заражены диплодиозом.

Инспекторы Россельхознадзора задержали в Большом порту Петербурга 25 тонн зараженной кукурузы для попкорна из ЮАР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки эксперты обнаружили на зернах характерные признаки диплодиоза. В результате партию кукурузы было решено вернуть экспортеру.

Зараженная кукуруза прибывает в Петербург уже в девятый раз с начала года. В общей сложности в Северную столицу ввезли 47 партий кукурузы для попкорна общим весом более 4,3 тысячи тонн.

Отметим диплодиоз (или сухая гниль) кукурузы — это болезнь, вызываемая микроскопическими грибами. Зараженные зерна приобретают матовый оттенок и темнеют, на них появляется белый мицелий гриба в виде ваты. Стебли растения начинают гнить, а листья покрываются пятнами.

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