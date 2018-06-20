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Цены на мясо могут увеличиться на 10%

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Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания скота. 

Россиян предупредили о росте цен на мясо. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.

Цены на свинину, говядину и мясо птицы в России вырастут минимум на 10%. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания скота. Минфин доначислит импортерам в около 4-7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Об этом сообщает Минсельхоз. В ведомстве уверены, что эта нагрузка обернется ростом стоимости продукции. Специалисты настаивают: компании, которые ввозят в Россию корм для скота, многие годы имеют право платить налог на добавленную стоимость по ставке 10%. 

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился уникальный хамелеон-гигант и сурки.

Видео: Мясная Школа.

Теги: говядина, мясо птицы, свинина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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