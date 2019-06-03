Малышей покажут всем желающим в ближайшее время.

В понедельник, 3 июня, стало известно о том, что в Ленинградском зоопарке родился уникальный хамелеон-гигант и сурки. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

Пара сурков Ижорик и Августина появились в Ленинградском летом 2017 года сразу образовали крепкую пару. В конце апреля этого года у парочки появилась малыши.

Три любопытных сурчонка родились в конце апреля, а совсем недавно они начали выходить из домика и исследовать вольер сообщают работники зоопарка

Кроме того, зоопарк пополнился еще одним малышом - хамелеоном Парсони. Один из наиболее красивых представителей отряда чешуйчатых и самый крупный из существующих хамелеонов появился на свет 28 мая. Отметим, что инкубационный период этих гигантов занимает около двух лет. Вывести хамелеонов Персони в не естественной среде обитания получилось лишь у нескольких человек в мире.

Сейчас рост малыша примерно 8 сантиметров вместе с хвостом, он регулярно получает корм со всеми необходимыми витаминами. Пока детеныш находится в служебном помещении, а взрослую особь вы можете найти на втором этаже павильона "Экзотариум", слева от вольера с крокодилом отметили в зоопарке

Малышей покажут всем желающим в ближайшее время.

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Видео и фото: Ленинградский зоопарк