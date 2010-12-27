Около 20 петербургских пляжей готовы к летнему сезону

Места общего пользования оборудованы скамейками и кабинками для переодевания.

Пляжи Северной столицы начали готовить к летнему сезону. Об этом сообщил Комитет по благоустройству Петербурга.

Около 20 петербургских пляжей оборудовали скамейками, кабинками для переодевания и зонтиками.

Обустроенные пляжи есть в Петербурге в Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Приморском и Пушкинском районах. Общая площадь мест отдыха у воды составляет более 800 тыс. кв. м. сказано в сообщении

Известно, что водоемы также проверили опытные водолазы. Специалисты установили буйки, а спасатели начали подготовку. Также на Безымянном озере, на пляжах "Сестрорецкий", "Золотой пляж" и на "Северном" пляже появились детские площадки.

В администрации города заявили, что самые благосутроенные пляжы - "Ласковый" в Солнечном и "Золотой" в Зеленогорске.

Напомним, что в 2019 облагородят территорию на о. Чухонка, "Офицерский" пляж в Сестрорецке и "Морские дубки" в Лисьем Носу.

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