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У Петропавловской крепости живет нерпенок
Сегодня, 18:12
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IRINA_CHALKINA

У Петропавловской крепости живет нерпенок

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Волонтеры просят петербуржцев и туристов не пугать малыша.

В понедельник, 3 июня, стало известно о том, что у Петропавловской крепости появился новый обитатель - тюлень. Об этом сообщили в Фонде спасение тюленей.

Вот такое вот чудо живёт сейчас у Петропавловской крепости в центре Санкт-Петербурга. Живет вроде бы уже 2 недели

сказано в сообщении 

Известно, что нерпенок приплывает ночью, чтобы поспать под крепостными стенами. По словам волонтеров,  тюлень выглядит плоховато и скорее всего, ему нужна наша помощь. В Фонде попросили петербуржцев и туристов не пугать малыша.

Ранее мы сообщали о том, что приют для бездомных собак "Келтсские Ангелы" просит помощи

Фото:pixabay, Спасение тюленей

Теги: нерпенок спб, новости спб, общество, фонд спасения тюленей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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