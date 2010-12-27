У Петропавловской крепости живет нерпенок

Волонтеры просят петербуржцев и туристов не пугать малыша.

В понедельник, 3 июня, стало известно о том, что у Петропавловской крепости появился новый обитатель - тюлень. Об этом сообщили в Фонде спасение тюленей.

Вот такое вот чудо живёт сейчас у Петропавловской крепости в центре Санкт-Петербурга. Живет вроде бы уже 2 недели сказано в сообщении

Известно, что нерпенок приплывает ночью, чтобы поспать под крепостными стенами. По словам волонтеров, тюлень выглядит плоховато и скорее всего, ему нужна наша помощь. В Фонде попросили петербуржцев и туристов не пугать малыша.

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Фото:pixabay, Спасение тюленей