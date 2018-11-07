Приют для бездомных собак "Келтсские Ангелы" просит помощи

В Петербурге прошел самый милый фестиваль МимиFest. В течение двух дней можно было увидеть около пяти тысяч животных разных видов, пород и окрасов. Среди домашних любимцев были и те, кто искал себе хороших хозяев и теплый дом.
Тигра и Балу проживают в приюте для собак "Келтсские Ангелы". Они приехали в Северную столицу из Пятигорска.
Собаки очень хорошие, адаптированные, очень добрые. Балу — год, Тигре — 3 . Тигра болела, у нее были проблемы с суставами, поэтому она такая немножко у нас кривоватенькая, лапы у нее все в разные стороны, но характер хороший.
Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"
Учредители приюта "Келтсские ангелы" занимаются зоозащитой уже более 25 лет. Ранее собак держали на временных передержках. В апреле 2018 года для животных выделили помещение в деревне Колтуши Всеволожского района Ленобласти. Это кирпичное здание с водопроводом, отоплением и жилыми комнатами для работников приюта.
Здание старое, 34-го года, поэтому мы все время что-то ремонтируем, что-то улучшаем — очень много улучшили, построили новые выгульные площадки. В общем, собакам у нас удобно.
Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"
Помочь собакам может каждый желающий вне зависимости от своего материального положения. Все что нужно животным — это человеческая ласка, любовь и общение.
Не хватает социализации. Очень узкий круг волонтеров и работников приюта, и собаки видят одних и тех же людей. Это плохо для пристройства. Поэтому самое главное, что нужно в приютах — это волонтеры, люди, которые могут потратить 1 день в месяц, этого достаточно.
Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"
Каждый месяц учредители тратят на содержание собак не менее 250 тысяч рублей. В эту сумму входят деньги на питание и лечение питомцев
Основной упор в соцсетях, в интернете идет на то, что "помогите, пожалуйста, нам материально", потому что лечение собак это очень дорого. У нас за этот месяц налечилось почти на 200 тысяч собак, потому что крупные собаки лечились, оперировались и так далее. Это дорого.
Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"
Сегодня в приюте проживает около 70 взрослых собак и щенков. Все они с нетерпением ждут своего человека, который придет и заберет их домой
Видео: Piter.TV
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