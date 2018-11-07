Приют для бездомных собак "Келтсские Ангелы" просит помощи

Piter.TV рассказывает, как сегодня живут животные, и чем им можно помочь.

В Петербурге прошел самый милый фестиваль МимиFest. В течение двух дней можно было увидеть около пяти тысяч животных разных видов, пород и окрасов. Среди домашних любимцев были и те, кто искал себе хороших хозяев и теплый дом.

Тигра и Балу проживают в приюте для собак "Келтсские Ангелы". Они приехали в Северную столицу из Пятигорска.

Собаки очень хорошие, адаптированные, очень добрые. Балу — год, Тигре — 3 . Тигра болела, у нее были проблемы с суставами, поэтому она такая немножко у нас кривоватенькая, лапы у нее все в разные стороны, но характер хороший. Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"

Учредители приюта "Келтсские ангелы" занимаются зоозащитой уже более 25 лет. Ранее собак держали на временных передержках. В апреле 2018 года для животных выделили помещение в деревне Колтуши Всеволожского района Ленобласти. Это кирпичное здание с водопроводом, отоплением и жилыми комнатами для работников приюта.

Здание старое, 34-го года, поэтому мы все время что-то ремонтируем, что-то улучшаем — очень много улучшили, построили новые выгульные площадки. В общем, собакам у нас удобно. Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"

Помочь собакам может каждый желающий вне зависимости от своего материального положения. Все что нужно животным — это человеческая ласка, любовь и общение.

Не хватает социализации. Очень узкий круг волонтеров и работников приюта, и собаки видят одних и тех же людей. Это плохо для пристройства. Поэтому самое главное, что нужно в приютах — это волонтеры, люди, которые могут потратить 1 день в месяц, этого достаточно. Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"

Каждый месяц учредители тратят на содержание собак не менее 250 тысяч рублей. В эту сумму входят деньги на питание и лечение питомцев

Основной упор в соцсетях, в интернете идет на то, что "помогите, пожалуйста, нам материально", потому что лечение собак это очень дорого. У нас за этот месяц налечилось почти на 200 тысяч собак, потому что крупные собаки лечились, оперировались и так далее. Это дорого. Светлана Герасимова, учредитель приюта для бездомных собак "Келтсские ангелы"

Сегодня в приюте проживает около 70 взрослых собак и щенков. Все они с нетерпением ждут своего человека, который придет и заберет их домой

Видео: Piter.TV