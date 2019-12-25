Цены на кофе стали расти из-за засухи в Бразилии

На рост цен повлияли и протесты в Колумбии.

В июне стоимость кофе сорта арабика выросла достигла максимума с 2016 года. Так, контракты на поставку зерна увеличились за последние три месяца на десятки процентов. Об этом пишет приводит The Wall Street Journal.

Аналитики отмечают, что цены выросли из-за засухи в Бразилии, а также подорожания морских перевозок. Протесты в Колумбии, считают эксперты, тоже сыграли свою роль.

Я выращиваю кофе более 50 лет и никогда не видела такой сильной засухи, как в прошлом и этом году. Обычно на сбор кофе у меня уходит три месяца. В этом году мне потребовался месяц, — сказала представитель крупнейшего кофейного завода в Бразилии Кристины Валле.

Проблемы с урожаем возникли и у других поставщиков кофе в Колумбии и Вьетнаме. Так, из-за протестов в Колумбии заблокировали дороги и порты. В результате кофе остался в хранилищах.

Во Вьетнаме же резко подорожали морские перевозки из-за нехватки контейнеров.

Эти проблемы привели к тому, что контракты на поставку кофе арабика на бирже в Нью-Йорке за три месяца выросли больше чем на 18% — до 1,5 доллара за полкилограмма зерен, а в Лондоне цены на кофе робуста выросли на 30%.

Ранее мы писали, что в среду, 14 июля, в Петербурге пройдут ливни с грозами. При этом днем воздух прогреется до +32..+34 градусов.

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