В среду в Петербурге пройдут ливни с грозами

Однако температура воздуха будет по-прежнему высокой.

В среду, 14 июля, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в городе обойдется без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, ливни и гроза. Температура воздуха ночью прогреется до +21…+23 градусов, днем до +32…+34. Ветер подует слабый, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее петербуржцам рассказали, когда в городе закончится жара.

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