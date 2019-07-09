Дело в росте стоимости сырья.

В России могут подорожать рыбные консервы и пресервы на 5-10%. Как сообщили производители рыбной гастрономии, цены могут повыситься из-за роста стоимости сырья, пишет "Коммерсант".

Кроме того, подорожала логистика и упаковки, считают эксперты.

Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта, — отметил коммерческий директор сети "Верный" Антон Бахарев.

Еще один собеседник издания подчеркнул, что растут также расходы на обслуживание судов. В конечном итоге это сказывается на себестоимости.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сказала, что за год лососевые в среднем подорожали на 30%.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции на конец 2021 года.

Фото: pixabay