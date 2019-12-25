Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года

В настоящее время инфляция складывается выше заложенной траектории.

Минэкономразвития России ухудшило прогноз по инфляции на конец этого года до 5%. В апреле было 4,3%. Об этом сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.

Однако прогноз в 4% по инфляции на 2022- 2024 годы не изменился. Отмечается, что в настоящий момент инфляция складывается выше заложенной. Второй пик она получила в июне.

"Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому сейчас видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось. Также очень много разовых факторов", - сказал представитель Минэкономразвития.

Так, инфляционный всплеск пришелся на 5 июля. Тогда годовая инфляция составила 6,5%. Это был самый высокий уровень, начиная с 2016 года. Однако в ведомстве считают, что это был последний всплеск и инфляция начнет "выдыхаться".

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