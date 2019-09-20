В России хотят отменить несколько профессиональных праздников

Решение о полном перечне будет принято к середине ноября.

Правительство России может отменить несколько профессиональных праздников. Сейчас под угрозой находятся День железнодорожника, День радио и День воздушного флота. Инициатива уже вызвала недовольство работников данных отраслей.

Отметим, что все вышеуказанные праздники появились еще в советское время. В настоящее время перечень тех мероприятий, которые попадут под "регуляторную гильотину" дорабатывается. Не исключено, что какой-то из них оставят, а каким-то только предстоит в него попасть.

Информация вызвала возмущение у представителей РЖД. Они заявили, что День железнодорожника - один из старейших профессиональных праздников. Компания заинтересована в том, что бы сохранить его.

В Министерстве транспорта не будут комментировать список до его полного утверждения. В Министерстве связи объяснили, что День радио располагается в списках актов СССР и РСФСР, а не рекомендован к упразднению.

Проект будет готов к 15 ноября. До этого профильные ведомства должны внести соответствующую документацию к 10 октября. Распоряжение правительства вступит в силу с первого февраля следующего года.

Ранее Piter.tv писал материал с комментариями эксперта о том, что "платформы РЖД – пережитки советских времен".

Видео: YouTube/CareerOneStop