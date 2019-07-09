Предполагается, что это увеличит спрос на такие автомобили.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак рассказал ТАСС, что в России могут начать выдавать кредиты на низкоуглеродные автомобили.

Планируем рассмотреть вопросы корректировки программы льготного кредитования для того, чтобы они распространялись в том числе и на низкоуглеродный транспорт, - сказал он.

По словам Пака, проект законопроекта уже внесли в правительство. Он в том числе включает в себя стимулирование спроса на такие автомобили. Предполагается, что к 2024 году в стране ежегодно будут производить порядка 28 тыс. электромобилей, а к 2030 году их доля вырастет минимум до 10% от продаж.

Пак подчеркнул, что есть ряд госкомпаний, заинтересованных в развитии инфраструктуры. Это в том числе "Россети" и Росатом".

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