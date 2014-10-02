В России майнеров хотят приравнять к предпринимателям

Если это произойдет, то с майнеров будут собирать налоги.

В Минэкономразвития считают, что майнеров нужно приравнять к предпринимателям. Таким образом властям удастся данную сферу регулировать, а также собирать с майнеров налоги. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что соответствующая инициатива сейчас обсуждается с представителями предпринимательского сообщества. Данную идею поддерживает и Минэнерго, сообщает газета.

Ранее мы писали, что нефтекомпании в России предложили для майнинга криптовалюты использовать оборудование на своих месторождениях. Эксперты считают, что данным проектом могут заинтересоваться иностранные инвесторы, например, из Китая.

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