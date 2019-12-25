СМИ: нефтяники предложили использовать месторождения для майнинга криптовалют

Проектом могут заинтересоваться иностранные инвесторы.

Нефтекомпании в России предложили для майнинга криптовалюты использовать оборудование на своих месторождениях. Проект уже был направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минцифры, а также Центробанк России. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо замглавы Минпромторга Василия Шпака от 7 сентября в Минцифры и ЦБ об инициативе.

По мнению экспертов, данным проектом могут заинтересоваться иностранные инвесторы, например, из Китая. В этой стране майнинг запрещен. По информации издания, проект предполагает использование попутного нефтяного газа для генерации электроэнергии в целях снабжения близлежащих центров обработки данных (ЦОД), необходимых для майнинга.

В Минпромторге отметили, что проект предложили участники рынка, он сейчас обсуждается с регуляторами. Как сообщили газете в ЦБ, в настоящее время подходы к регулированию обсуждаются. Минцифры не ответили на запрос издания.

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