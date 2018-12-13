Российские магазины могут обязать принимать стеклотару и пластиковую посуду у населения

Ритейлеры будут платить за пустую бутылку по 5-7 рублей.

Российские магазины могут обязать принимать полимерные и стеклянные тары у населения. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития. Об этом пишут "Известия".

Инициаторами идеи стали депутаты от фракции "Справедливая Россия". По их словам, россиян необходимо мотивировать на сбор пригодных для вторичной переработки отходов. За каждую пустую бутылку ритейлеры будут платить по 5-7 рублей. Это позволит сократить количество вредных отходов.

Ранее мы писали, что владелец "Полушки" и "Лайма" закрывает магазины и уходит с рынка.

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