Ограничения будут стимулировать отказ от автомобилей в больших городах.

В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте. Такой пункт содержится в транспортной стратегии, которую подготовил Минтранс. Об этом пишет РБК.

При этом кроме введения бесплатного проезда в общественном транспорте, министерство предлагает ввести плату за проезд на автомобилях. К 2025 году предлагают ввести плату за проезд по дорогам регионального значения. К 2035 году — для всех категорий пользователей дорог, даже городских. В Минтрансе считают, что это поможет финансировать транспортную инфраструктуру.

Ограничения будут стимулировать отказ от автомобилей в больших городах в пользу развитого общественного транспорта, велосипедов, самокатов.

Ранее в Петербурге шквальный ветер заставил пешеходов и автомобилистов побегать от профнастила.

Видео: YouTube / Дарья Беседина