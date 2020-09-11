В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте. Такой пункт содержится в транспортной стратегии, которую подготовил Минтранс. Об этом пишет РБК.
При этом кроме введения бесплатного проезда в общественном транспорте, министерство предлагает ввести плату за проезд на автомобилях. К 2025 году предлагают ввести плату за проезд по дорогам регионального значения. К 2035 году — для всех категорий пользователей дорог, даже городских. В Минтрансе считают, что это поможет финансировать транспортную инфраструктуру.
Ограничения будут стимулировать отказ от автомобилей в больших городах в пользу развитого общественного транспорта, велосипедов, самокатов.
Ранее в Петербурге шквальный ветер заставил пешеходов и автомобилистов побегать от профнастила.
Видео: YouTube / Дарья Беседина
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