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Rybka123

В России разрабатывают новую структуру оплаты труда учителей

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Правки на федеральном уровне закрепят единую модель оплаты труда педагогов. 

В Министерстве просвещения разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые позволят на федеральном уровне закрепить гарантии оплаты труда учителей. Об этом "РГ" рассказала глава ведомства Ольга Васильева. 

По ее словам, в министерстве предлагают закрепить 70% от фонда оплаты труда учителей на оклады за одну ставку. Это составляет 18 уроков в неделю. Остальные 30% будут выделяться на различные надбавки.

Она подчеркнула, что в данный момент субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Новые правки позволять на федеральном уровне закрепить единую модель, которая будет формировать  структура оплаты труда педагогов. 

Видео: YouTube / 

Теги: зарплата учителей, министерство просвещения, трудовой кодекс
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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