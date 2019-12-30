В России разрабатывают новую структуру оплаты труда учителей

Правки на федеральном уровне закрепят единую модель оплаты труда педагогов.

В Министерстве просвещения разрабатывают поправки в Трудовой кодекс, которые позволят на федеральном уровне закрепить гарантии оплаты труда учителей. Об этом "РГ" рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

По ее словам, в министерстве предлагают закрепить 70% от фонда оплаты труда учителей на оклады за одну ставку. Это составляет 18 уроков в неделю. Остальные 30% будут выделяться на различные надбавки.

Она подчеркнула, что в данный момент субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Новые правки позволять на федеральном уровне закрепить единую модель, которая будет формировать структура оплаты труда педагогов.

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