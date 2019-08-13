Парламентарии изменили в документе пункт про размер прожиточного минимума.

Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий. Соответствующий документ опубликован во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

Парламентарии изменили в документе пункт про размер прожиточного минимума.

В части изменения критериев нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, а также продления срока осуществления ежемесячных выплат до достижения ребенком возраста трех лет отмечают парламентарии

По подсчетам экспертов, теперь около 856 тыс. семей смогут получить это пособие в 2020 году. Средний размер выплата за первого ребенка в 2019 году - 11,2 тыс. рублей.

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Видео:Piter.TV