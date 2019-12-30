В России изменится порядок поверки счетчиков

Теперь владельцы приборов будут использовать электронный реестр.

В конце сентября 2020 года в России изменятся нормы поверки бытовых счетчиков. Об этом сообщила "РГ" со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

Согласно новым правилам, после проверки прибора на месте специалист в течение суток должен внести данные в реестр ФГИС "Аршин", который является ведомственной системой с открытым доступом. Там владелец сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Там же россияне смогут узнать о дате следующей поверки.

В Росстандарте считают, что новые правила помогут снизить число мошенничеств с обследованием счетчиков. Также это позволит избежать случаев, когда проверка сделана на "бумаге", но отсутствует в реальности.

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Видео: YouTube / DMS Metering Solutions, Apator