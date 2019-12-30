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В России изменится порядок поверки счетчиков

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Теперь владельцы приборов будут использовать электронный реестр.

В конце сентября 2020 года в России изменятся нормы поверки бытовых счетчиков. Об этом сообщила "РГ" со ссылкой на главу Росстандарта Алексея Абрамова.

Согласно новым правилам, после проверки прибора на месте  специалист в течение суток должен внести данные в реестр ФГИС "Аршин", который является ведомственной системой с открытым доступом. Там владелец сможет самостоятельно внести сведения о заводском номере и получить доступ к результатам проведенного осмотра. Там же россияне смогут узнать о дате следующей поверки.

В Росстандарте считают, что новые правила помогут снизить число мошенничеств с обследованием счетчиков. Также это позволит избежать случаев, когда проверка сделана на "бумаге", но отсутствует в реальности. 

Ранее мы писали о том, что в правительстве выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения.

Видео: YouTube /  DMS Metering Solutions, Apator

Теги: законы россии, проверка показаний, счетчики
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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