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В правительстве выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

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Планируется, что деньги потратят на строительство 53 объектов.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым утвердило распределение более 95 млрд рублей субсидий на строительство объектов здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина РФ.

Согласно опубликованному документу в бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены вложения в объекты здравоохранения в 46 регионах. В 2020 году на это потратят 35,50 млрд рублей, в 2021 году - 29,54 млрд рублей, в 2022 году - 30,5 млрд рублей. 

Деньги будут поступать на каждый объект отдельно. Всего средства пойдут на строительство 33 переходящих с 2019 года объектов и 20 объектов, впервые софинансируемых из федерального бюджета.

Ранее мы писали о том, что Петербург приобрел в собственность рекордное число соцобъектов.

Теги: бюджет рф, здравоохранение, правительство россии
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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