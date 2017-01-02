Петербург приобрел в собственность рекордное число соцобъектов

На них из городского бюджета ушло 14 млрд рублей.

Петербург приобрел в собственность за 2019 год рекордное число социальных объектов. На данный момент их количество составило 62 здания на общую сумму в 14 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Глава Смольного подписал постановления о бюджетных инвестициях на покупку последних 11 объектов. Они подлежат выкупу городом в этом году. Вложения составили 2,2 млрд рублей. Речь идет о пяти дорогах в Выборгском и Приморском районах, трех детских площадок в Красногвардейском и Петроградском районах, доме под детский сад с бассейном в поселке Шушары, центре помощи в Калининском районе, пункте охраны правопорядка в Курортном районе.

В список из 62 объектов попали отделения здравоохранения, врачей общей практики, четыре образовательных учреждения, 24 зданий под детские сады, три игровые зоны, дороги и другие помещения. Из федерального бюджета на данные нужды направлено 10,6 млрд рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что за 2019 год в Петербурге открылось рекордное количество детских садов.

Фото: Piter.tv

