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В Ленобласти хотят заставить УК менять счётчики за свои деньги
Вчера, 21:08
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В Ленобласти хотят заставить УК менять счётчики за свои деньги

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Кандидат в депутаты предложил включить стоимость приборов в тариф.

На пресс‑конференции ТАСС член совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Ленинградской области Артем Иванов выступил с инициативой об изменении порядка замены приборов учёта в многоквартирных домах. Он предложил обязать управляющие организации приобретать общедомовые счётчики за свой счёт с последующим включением расходов в тариф на обслуживание.

Кандидат в депутаты Государственной думы IX созыва от партии Семен Садриев обозначил три ключевые проблемы текущей системы ЖКХ: низкую эффективность, недостаток прозрачности и высокую изношенность инфраструктуры. По его мнению, первые две можно решить с помощью технологий – внедрения искусственного интеллекта для оптимизации ресурсов и блокчейна для отслеживания контрактов и показаний. Также он упомянул создание цифровых двойников домов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург продолжает подготовку к отопительному сезону.

Фото: Piter.TV

Теги: правило, счетчики, ук
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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