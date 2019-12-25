В России изменят конструкцию гробов из-за COVID-19. Об этом пишет ТАСС.
Директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов рассказал, что гробы для умерших от новой коронавирусной инфекции будут делать со стеклянными крышками. Так близкие смогут увидеть тело и проводить покойного в последний путь. При этом промежуточная крышка из оргстекла будет монтироваться в дополнение к основной.
Екимов подчеркнул, что во время прощания на кладбищах и в прощальных залах нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Ранее в петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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