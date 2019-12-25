Во время прощания на кладбищах и в прощальных залах нужно соблюдать социальную дистанцию.

В России изменят конструкцию гробов из-за COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов рассказал, что гробы для умерших от новой коронавирусной инфекции будут делать со стеклянными крышками. Так близкие смогут увидеть тело и проводить покойного в последний путь. При этом промежуточная крышка из оргстекла будет монтироваться в дополнение к основной.

Екимов подчеркнул, что во время прощания на кладбищах и в прощальных залах нужно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее в петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.

Фото: pixabay.com