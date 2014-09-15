В России изменился перечень жизненно необходимых лекарств

В него включили восемь препаратов: капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим, гофликицепт.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на российской территории изменился с 24 февраля. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС". Специалисты объяснили, что в реестр были включены еще восемь препаратов. Речь идет о таких медицинских лекарствах, как капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим, гофликицепт. Они используются при лечении у пациента анемии, а также нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований.

На текущий момент перечень ЖНВЛП включает в себя свыше 800 международных непатентованных наименований. Эти средства предназначены для лечения социально значимых заболеваний. В том числе речь идет о злокачественных образованиях, сахарном диабете, бронхиальной астме и прочих диагнозах. Уточняется, что свыше 80 процентов таких лекарств производятся отечественными фармацевтическими компаниями.

