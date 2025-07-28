Миронов призвал хранить данные в реестре пациентов в обезличенном виде

В Госдуме рассказали о том, как следует организовать работу по профилю.

Создаваемый на российской территории с 1 марта 2026 года федеральный реестр пациентов должен содержать в себе данные о человеке в обезличенном виде для сохранения медицинской тайны населения. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уверен, что персональная информация о гражданах, в случае хакерской утечки, могут оказаться у мошенников. В результате аферисты смогут навязать людям разные "чудо-лекарства" и прочие "волшебные процедуры" от лица официальных медицинских организаций.

Хранить данные в едином реестре пациентов, который будет запущен в РФ с 1 марта, нужно в обезличенном виде в целях безопасности и для сохранения медицинской тайны граждан. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

В пресс-лужбе министерства по здравоохранению ранее упоминали о том, что целью образования подобного регистра является улучшение оказания помощи больным, а также возможность координации работы в регионах. Чиновники заметили, что данные о пациентах, содержащиеся в государственном регистре, подлежит защите в соответствии с положениями законодательства страны об информации, информационных технологиях и о защите информации, о персональных данных и статьи 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан".

