В России изменились правила автобусных перевозок

В России поменялись правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Соответствующие поправки внесены в федеральное законодательство. Чиновники уведомили о том, что тяжесть группы "А" наряду с деятельностью по перевозке опасных грузов теперь включает и в себя также "деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию". Ранее она входила в группу "Б".

Надзорные органы применяют систему оценки и управления рисками причинения вреда ущерба). Контролирующий орган относит объекты надзора к одной из категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий риск. На определение категории влияют также группы тяжести. В новой редакции закона уточняется периодичность плановых контрольных мероприятий по объектам в зависимости от категории риска.

Также властями регламентируются обязательные профилактические визиты на предприятия профильной отрасли. Для объектов из категории высокого риска предусмотрена одна контрольная закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, одна выездная проверка в два года или один обязательный профилактический визит ежегодно на выбор надзорного органа. Объектам значительного или среднего риска государством предписан обязательный профилактический визит с периодичностью, определяемой кабинетом министров согласно законодательству в сфере государственного и муниципального контроля. Однако, но плановые контрольные мероприятия там не требуются.

