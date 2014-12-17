Прокурорская проверка выявила нарушения в работе органов опеки Василеостровского района

Проведённый надзор показал отсутствие актуальной информации в документах, касающихся несовершеннолетних подопечных.

В результате прокурорской проверки выявлены серьезные недостатки в работе органов опеки и попечительства Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Проведённый надзор показал отсутствие актуальной информации в документах, касающихся несовершеннолетних подопечных. Отсутствуют данные о месте постоянной регистрации детей, их фактическом проживании, составе семей, посещаемости образовательных учреждений.

Кроме того, установлены факты недостаточной защиты прав сирот. Опека не осуществляет достаточного контроля за взысканием алиментов, сохранностью собственности подопечных, а также соблюдением очередности распределения жилья для несовершеннолетних.

Итогом проверки стали рекомендации прокурора Василеостровского района, направленные руководителю администрации муниципального округа №7. Администрацией разработан план исправительных мероприятий, приняты нужные организационно-управленческие меры, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

