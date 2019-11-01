В России с 1 ноября изменились ГОСТы на хлеб

Piter.tv объясняет, в чем улучшились требования к производителям данного вида продукции.

В России с 1 ноября изменились ГОСТы на хлебную продукцию. Эксперты рассказали, что раньше производители могли изготавливать хлеб из муки "общего назначения". Состав недотягивал до сортового продукта, а также его использовали для кормов для животных.

Принципиально ничего не поменяется. Во-первых, никто, покупая хлеб, не изучает детально - ГОСТ или не ГОСТ. Во-вторых, основная составляющая себестоимости хлеба не мука, а другие вещи. Зачастую самые дешевые виды хлеба, так называемые социальные, могут продаваться даже ниже себестоимости комментируют эксперты

Потребители не замечали проблемы со составом из-за добавления разрыхлителей и стабилизаторов. Последние придают хлебу пористость, эластичность мякиша и замедляют черствение, придают объем. В таком составе имеется более низкое содержание клейковины, хотя для хлеба высокого качества ее требуется не менее 26%.

Теперь производителям придется использовать другой состав муки - хлебопекарную. Однако советские стандарты подразумевали ограничения в добавках, влияющие на кислотность, влажность, пористость. Сейчас же специалисты наблюдают больший "ассортимент" дополнительных ингредиентов. Чиновники надеются, что потребность в них отпадет сама собой из-за улучшенного качества муки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на заправках.

Фото: Piter.tv

Видео:YouTube/Pro Home Cooks