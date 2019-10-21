Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на заправках

По словам Алексея Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство будет бороться с недоливом топлива на АЗС. Об этом сообщила "Российская газета".

По словам Алексея Абрамова, недолив связан с программным обеспечением топливораздаточных колонок. То есть нужно настроить параметры недолива, которые сможет контролировать сам пистолет.

Росстандарт планирует проводить комплексные проверки заправок. Специалисты будут проверять не конкретную колонку, а ее работу в системе, связь с оператором за кассой. Также в 2020 году планируется заменить ГОСТ 1989 года, который допускал погрешность измерения топлива на колонках.

В прошлом году эксперт рассказал, какие АЗС не доливают топливо.

Видео: Youtube/ Газпром нефть