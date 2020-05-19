Отмечается, что эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.

По словам Гриднева, коронавирусная инфекция дает большую нагрузку на иммунитет. Отмечается, что Минздрав уже приостановил вакцинацию граждан.

Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична заявил Гриднев.

Известно, что с начала пандемии коронавирусной инфекцией в России заразились 299 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в России.

Видео:Доктор Комаровский/YouTube