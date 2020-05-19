Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
По словам Гриднева, коронавирусная инфекция дает большую нагрузку на иммунитет. Отмечается, что Минздрав уже приостановил вакцинацию граждан.
Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична
заявил Гриднев.
Известно, что с начала пандемии коронавирусной инфекцией в России заразились 299 тысяч человек.
Ранее мы сообщали о том, что эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в России.
Видео:Доктор Комаровский/YouTube
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