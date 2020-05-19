Эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Как оказалось, популяционный иммунитет у россиян выше, чем у европейцев или американцев.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, почему в России смертность от коронавируса в три-четыре раза ниже, чем в других странах. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, у россиян популяционный иммунитет выше, чем у американцев и европейцев.

Мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше. заявил Александр Гинцбург

Напомним, что с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 4,5 млн человек.

Ранее мы сообщали о том, что названы регионы России с новыми случаями коронавируса за истекшие сутки.

Видео:World Health Organization (WHO) / YouTube