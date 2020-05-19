  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:44
81
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Эксперты объяснили низкую смертность от коронавируса в России

0 0

Как оказалось, популяционный иммунитет у россиян выше, чем у европейцев или американцев.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, почему в России смертность от коронавируса в три-четыре раза ниже, чем в других странах. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, у россиян популяционный иммунитет выше, чем у американцев и европейцев.

Мы находимся в конце этого списка, потому что популяционный иммунитет, я более чем уверен, у граждан нашей страны гораздо выше.

заявил  Александр Гинцбург

Напомним, что с начала пандемии COVID-19 в мире заразились 4,5 млн человек. 

Ранее мы сообщали о том, что названы регионы России с новыми случаями коронавируса за истекшие сутки.

Видео:World Health Organization (WHO) / YouTube

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии