Испытания состоялись в Астраханской области.

В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований. Специалисты провели демонстрационный полет дрона "Дань-М", укомплектованного отечественным двигателем МГТД-125Э. Основные элементы последнего созданы при помощи 3D-печати.

Полет "Дань-М" со взлетной массой 370 килограммов с двигателем МГТД-125Э выполнен согласно утвержденному полетному заданию пресс-служба Фонда перспективных исследований

Эксперты уточнили, что тесты проводились в Астраханской области. Продолжительность полета составила 19 минут. Беспилотник удалось достигнуть максимальной скорости в 676 километров в час. При этом аппарат находился на высоте более двух тысяч километров.

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Видео: YouTube / ИНЦИДЕНТ

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