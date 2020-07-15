Разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 киловатт и 500 киловатт.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что в России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости. Об этом сообщают в Фонде перспективных исследований.

Известно, что лабораторные исследования касались элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы. Испытания проводились на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя.

Испытания электродвигателя на технологии сверхпроводимости реализуется для создания полностью электрических самолетов и вертолетов. Это совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс".

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Видео: Youtube/Минобороны России