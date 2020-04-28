Самолет получит новый двигатель.

В России идет разработка "электрической" версии истребителя Су-57. Об этом рассказали журналисты Известий" со ссылкой на собственный источник в военно-промышленном комплексе. Специалисты пояснили, что самолет получит новый электрический двигатель.

В Су-57 будет гидравлический привод будет замечен на электромеханический. Это нововведение позволит увеличить малозаметность российского истребителя, а также упростит обслуживание воздушного судна. Эксперты рассказали, что в современных летательных аппаратах давление в гидросистеме может быть более 300 атмосфер. Повреждение двигателя приведет к тому, что бустер перестанет работать за считанные секунды после повреждения. Это связано с тем, что из трубки вылетит вся жидкость.

В ОПК добавили, что первый полет Су-57 с новым двигателем запланирован военными на 2022 год.

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Видео: Youtube/ Минобороны России