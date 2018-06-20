Более 250 тысяч человек примут участие в акции "Тотальный диктант-2019"

Всемирный образовательный проект охватит 19 часов поясов на шести континентах

В субботу, 13 апреля, в России и за рубежом напишут тотальный диктант. В акции примут участие более 250 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС.

Всемирный образовательный проект охватит 19 часов поясов на шести континентах. На территории России диктант напишут в 800 населенных пунктах. За рубежом к проекту присоединятся 350 городов в 79 странах, среди них Германия, Китай и США. Впервые участие в нем примут ОАЭ, Перу и Мьянма.

По словам организаторов, Москва стала лидером по числу площадок. В столице организовали свыше 430 пунктов. В Петербурге задействуют 122 площадки, в Новосибирске — 75.

По традиции дикторами станут звезды телевидения, театра, кино и спорта. Например, в Новосибирском государственном университете диктовать будет писатель и телеведущий Владимир Познер. В Московском педагогическом университете текст прочитает российская актриса театра и кино Настасья Самбурская, а в Высшей школе Экономики дикторами станут режиссер и драматург Марк Розовский, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и спортивный журналист Виктор Гусев.

Ранее мы писали, что в Пулково текст "Тотального диктанта" прочтет известный радиоведущий.

Видео: YouTube / Тотальный диктант