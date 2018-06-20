В Пулково текст "Тотального диктанта" прочтет известный радиоведущий

Мероприятие состоится уже в следующую субботу, 13 апреля.

Всемирная акция "Тотальный диктант" впервые пройдет в петербургском аэропорту "Пулково". Текст диктанта прочтет известный петербургский радиоведущий Станислав Спасский с "Европы Плюс". Об этом сообщает пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Тем, кто хочет писать текст под диктовку именно в Пулково, нужно как можно скорее зарегистрироваться на сайте. Количество мест на этой площадке ограничено.

Мероприятие состоится уже в следующую субботу, 13 апреля с 14:00 до 15:00. Ежегодно в "Тотальном диктанте" принимают участие более 200 тысяч человек во всем мире.

Ранее на Piter.TV: Комитет по образованию приглашает к участию в "Тотальном диктанте - 2019".

Фото: Piter.TV