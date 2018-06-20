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В Пулково текст "Тотального диктанта" прочтет известный радиоведущий
Сегодня, 15:07
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nastya960

В Пулково текст "Тотального диктанта" прочтет известный радиоведущий

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Мероприятие состоится уже в следующую субботу, 13 апреля.

Всемирная акция "Тотальный диктант" впервые пройдет в петербургском аэропорту "Пулково". Текст диктанта прочтет известный петербургский радиоведущий Станислав Спасский с "Европы Плюс". Об этом сообщает пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Тем, кто хочет писать текст под диктовку именно в Пулково, нужно как можно скорее зарегистрироваться на сайте. Количество мест на этой площадке ограничено.

Мероприятие состоится уже в следующую субботу, 13 апреля с 14:00 до 15:00. Ежегодно в "Тотальном диктанте" принимают участие более 200 тысяч человек во всем мире.

Ранее на Piter.TV: Комитет по образованию приглашает к участию в "Тотальном диктанте - 2019".
Фото: Piter.TV

 

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Теги: пулково, радиоведущий, станислав спасский, тотальный диктант
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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