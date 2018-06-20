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Комитет по образованию приглашает к участию в "Тотальном диктанте - 2019"
Сегодня, 13:50
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KaterinaKono13

Комитет по образованию приглашает к участию в "Тотальном диктанте - 2019"

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Регистрация на мероприятие стартует уже сегодня, 3 апреля.

В предстоящую субботу, 13 апреля, выборжан и гостей города приглашают принять участие в "Тотальном диктанте - 2019". Начало мероприятия запланировано на 14:00.

Свои силы в грамматике русского языка участники смогут опробовать сразу на четырех выборгских площадках: в центральной городской Библиотеке Алвара Аалто, филиале РГПУ им. А.И. Герцена, МБОУ СОШ №14, а также в филиале РАНХиГС. 

Регистрация на сайте: totaldict.ru/vyborg/#/stages с 3 апреля!

Отметим, что тотальный диктант является добровольным и абсолютно бесплатным для каждого желающего. Данное мероприятие проводится во всех странах мира в один и тот же день. 

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Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, тотальный диктант
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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