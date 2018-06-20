Выборгских предпенсионеров обучат новым профессиям

На освоение новой профессии у обучающихся уйдет примерно три месяца. При этом курсы переподготовки пенсионеры смогут совмещать с основной работой.

Жители Ленобласти предпенсионного возраста получат возможность пройти профессиональную переподготовку по наиболее востребованным на сегодняшний день специальностям. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

В современных реалиях профессиональный выбор человеку приходится делать на протяжении всей жизни. Никогда не поздно обновить профессиональные знания, умения и навыки. Клиенты Биржи труда в любом возрасте могут получить помощь в вопросе развития профессиональной деятельности, включая обучение, переобучение, возможность открытия собственного бизнеса. Алексей Брицун, председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

Известно, что курсы переподготовки займут у обучающихся около трех месяцев. При этом обучение будет составлено таким образом, чтобы люди смогут свободно совмещать курсы с основной работой. Также организаторы проекта отмечают, что помимо очного обучения, предусмотрен и дистанционный формат.

Для незанятых граждан во время учебы будет выплачиваться стипендия равная минимальному размеру оплаты труда, установленному в регионе.

Источник: сетевое издание "Online47"

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