В порту Высоцка сотрудники Росгвардии обнаружили опасный снаряд времен Великой Отечественной

После доскональной экспертизы специалисты пришли к выводу, что боеприпас, несмотря на свой возраст, до сих пор активен и представляет угрозу взрыва.

Саперы ОМОНа управления Росгвардии нашли взрывоопасный боеприпас времен Второй Мировой войны в порту Высоцка. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Снаряд нашли еще 1 апреля на территории одного из терминалов морского порта Высоцка, расположенного в Выборгском районе Ленобласти, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Он находился в завезнном для производства земляных работ грунте.

Пиротехники досконально изучили найденный объект, после чего пришли к заключению, что боеприпас представляет из себя 75-миллиметровый артиллерийский снаряд, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны. Специалисты также отметили, что устройство сильно повреждено коррозией. Несмотря на это, снаряд до сих пор представляет опасность, так как внутри него обнаружили взрывчатое вещество.

В связи с этим в ОМОН решили передать боеприпас военным саперам, которые уничтожат его на полигоне. Некоторое время снаряд оставили под охраной полиции на территории порта.

Источник: сетевое издание "Мойка78"

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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