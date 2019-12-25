Индексация происходит с учётом роста прожиточного минимума.

В России хотят увеличить размер пенсии по старости. Информация об этом появилась в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. Предполагается, что средний размер пенсии в РФ может увеличиться до 17 432 рублей. Об этом пишет агентства "РИА Новости".

В документе сказано, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров в 2021 году проиндексируют на 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023-м — 5,6%. При этом повышать размер накопительной части и срочной пенсии не планируется.

Отметим, что индексация происходит с учётом роста прожиточного минимума для пенсионеров. В 2021 году он вырастет — на 1,5%, в 2022 — на 3,9%, в 2023 — на 3,7%,

Ранее мы писали, что в Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров.