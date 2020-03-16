В 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин.

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.

Законопроект разрешить россиянам выходить на пенсию на пять лет раньше. В 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Условием станет невозможность граждан трудоустроиться в этом возрасте.

Проект обеспечивает реализацию социальных гарантий, предусмотренных Конституцией РФ, - сказано в пояснительной записке.

Гражданин должен пробыть безработным 12 месяцев. Досрочный выход на пенсию положен и по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности. Трудовой стаж при этом должен быть не менее 15 лет.

Ранее мы сообщали, что средняя пенсия в России выросла до 14,9 тысячи рублей в январе.